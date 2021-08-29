У Запоріжжі відкрили стрілянину біля кафе, є постраждалі

У Запоріжжі сталася стрілянина

У неділю, 29 серпня, в місті Запоріжжя на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину, повідомляти пресслужба Нацполіції області.

В результаті стрілянини троє постраждалих госпіталізовані. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події.

Зловмисники втекли з місця події на своєму автомобілі. Співробітники поліції встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі Chrysler.

В районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені співробітниками патрульної поліції. Обидва-жителі Запоріжжя 1992 і 1987 року народження.

читайте такожУ Львівському кафе сталася стрілянина

Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки Форт. Зброю направлено на експертизу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Львова сталася стрілянина. Невідомий чоловік кілька вистрілив прямо в кафе, а потім зник. Згодом його затримали копи.