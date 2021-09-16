У Запоріжжі площу Маяковського просять перейменувати на честь відомого порноактора

Площу Маяковського перейменують на Геррінгтона? / Скріншот з відео

На сайті електронних звернень міста Запоріжжя з'явилася петиція з проханням перейменувати площу Маяковського площу відомого актора гей-порно Біллі Геррінгтона, який отримав безліч нагород і популярність в якості однієї з головних"зірок" цього напрямку в кінці 1990-х років.

Мотивація, до речі, дуже проста, оскільки в Запоріжжі вже є сквер Маяковського, алея Маяковського і кінотеатр Маяковського. "Перейменування одного з об'єктів міста на честь відомого американського актора не змінить загальної картини, але гарантовано стане потужним туристичним магнітом для багатьох людей", – мовиться в тексті петиції.

Автор петиції зазначив, що Біллі Геррінгтон нібито має широку фанатську базу як на території колишнього СНД і України, так і поза нею. Всього за 3 дні петиція зібрала 566 підписів. А петиції, що набрали 750 і більше підписів громадян протягом не більше 60 днів з дня опублікування, направляються на розгляд Запорізькій міській раді.

Втім, не всі городяни оцінили подібну ініціативу – на сайті електронних звернень Запоріжжя навіть з'явилася контрпетиція з вимогою до органу місцевого самоврядування не підтримувати декомунізацію.

Хто такий Маяковський, а хто – Геррінгтон

Володимир Маяковський – російський радянський поет та громадський діяч, публіцист, сценарист, а також і актор. Пройшов шлях від прихильника світової революції до артиста в опалі. За офіційною версією, застрелився, за чутками – вбитий за наказом Сталіна

Біллі Геррінгтон – культурист, каратист, боксер та актор зі США. Однак не у блокбастерах Голлівуду він знімався, а у порнофільмах на гей-тематику. Часто також у тематичних телешоу й був стриптизером у гей-клубах. Утім, сам Геррінгтон мав дружину, дітей та заявляв про гетеросексуальність.

Раніше повідомлялося, що в Києві перейменували ряд вулиць і провулків. Серед цікавого – нарешті перейменували провулок Валентини Терешкової у Дарницькому районі. Примітно, що у Києві була й вулиця, які мала ім'я цієї російської космонавтки та політикині, що підтримала агресію проти України й анексію Криму.