У Запоріжжі під залізничною станцією зійшли вагони: затримуються ряд поїздів – список

Через сходження вагонів кілька пасажирських рейсів курсуватимуть зміненим маршрутом.
Під станцією Запоріжжя-2, що в Олександрівському районі міста Запоріжжя, кілька вантажних вагонів зійшли з рейок, через це як мінімум 5 пасажирських поїздів затримуються.
"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1", – повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
За даними перевізника, очікується затримка до двох годин потягів:
- №72 Київ — Запоріжжя,
- №142 Маріуполь — Одеса,
- №120 Запоріжжя — Львів,
- №119 Львів — Запоріжжя,
- №116 Київ — Бердянськ.
Упродовж тижня це вже вдруге "Укрзалізниця" повідомляє про сходження з рейок вантажних вагонів. Так, 26 серпня інцидент стався у Львівській області, тоді через це теж затримувався рух пасажирських потягів.
А наприкінці липня, на Закарпатті, пасажирський потяг врізався у вантажівку, яка стояла на колії. Через зіткнення потяг протягнув фуру 500 метрів. У ДТП постраждали 5 осіб, серед яких були і пасажири поїзда.