У Запоріжжі під залізничною станцією зійшли вагони: затримуються ряд поїздів – список

Вантажні вагони зійшли з рейок у Запоріжжі / cfts.org.ua

Під станцією Запоріжжя-2, що в Олександрівському районі міста Запоріжжя, кілька вантажних вагонів зійшли з рейок, через це як мінімум 5 пасажирських поїздів затримуються.

"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1", – повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

За даними перевізника, очікується затримка до двох годин потягів:

№72 Київ — Запоріжжя,

№142 Маріуполь — Одеса,

№120 Запоріжжя — Львів,

№119 Львів — Запоріжжя,

№116 Київ — Бердянськ.

Упродовж тижня це вже вдруге "Укрзалізниця" повідомляє про сходження з рейок вантажних вагонів. Так, 26 серпня інцидент стався у Львівській області, тоді через це теж затримувався рух пасажирських потягів.

А наприкінці липня, на Закарпатті, пасажирський потяг врізався у вантажівку, яка стояла на колії. Через зіткнення потяг протягнув фуру 500 метрів. У ДТП постраждали 5 осіб, серед яких були і пасажири поїзда.