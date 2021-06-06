У Запоріжжі посеред вулиці помер чоловік, натовп людей накинувся на медиків

У Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу / УНІАН

У Запоріжжі на вулиці Шкільна чоловікові стало погано прямо посеред дороги. Приїхали медики "швидкої" допомоги намагалися врятувати його, але безрезультатно.

Як повідомляється в Instagram-каналі "Це Запоріжжя", на медиків напав натовп родичів покійного, на місце довелося викликати співробітників поліції.

"Ситуація на Шкільній. Чоловікові стало погано, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло. Медиків охороняє поліція", - сказано в повідомленні.

Судячи з кадрів, група родичів - представники ромської національності. Вони поводилися грубо і навіть дико.

Пізніше стало відомо, що медики без халатів пересіли в цивільне авто і поїхали, а за ними влаштували погоню. Чим закінчилася ситуація поки що достовірно невідомо.

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У мережі користувачі обурені такою дивною ситуацією, про що пишуть у коментарях:

"Ось така робота у медиків...", "Людина вмирає - винних роблять медиків, виживає - дякують Богові", "Така ж ситуація була в Броварах. У цигана передоз був, а вони його мертвого спочатку в таксі везли в лікарню, а потім як дізналися що він мертвий, два дні кіпіш влаштовували", - коментують в мережі.

Як раніше повідомляв Главред, у Житомирі помер 30-річний чоловік, якому не був своєчасно поставлено діагноз. Рідні померлого чоловіка кажуть, що йому вчасно не надали належну медичну допомогу і написали заяву в поліцію.