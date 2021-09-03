У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть прямо на уроці

У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть / УНІАН

У гімназії №8 міста Запоріжжя 14-річний учень на уроці пережив клінічну смерть. Хлопця врятували. Про подію розповів директор Запорізького обласного центру швидкої допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцеві, якому прямо на уроці стало зле. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом", - написав Малашенко в Facebook.

Він також побажав пацієнту одужання і заявив, що пишається своїми колегами.

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Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі у 15-річного школяра Владислава Щирого стався інсульт (крововилив в мозок). Підліток знепритомнів і впав у кому. І терміново був доставлений на лікування в медичному закладі в столиці. Про це в соцмережі Facebook повідомила городянка Катерина Головачова.

Підлітка транспортували до Києва. Він вийшов з коми. Медики поставили хлопцеві важкий діагноз - "гостре порушення мозкового кровообігу по геморагічному типу, внутрішній крововилив з проривом мозочка в шлуночкову систему".