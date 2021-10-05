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У Запоріжжі біля входу в магазин покинули пса, на повідку - дивна записка

5 жовтня 2021, 21:28

Тварину підібрала зоозахисниця і опублікувала зміст записки.

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Собаку знайшли з гаманцем і намордником на повідку / facebook.com/daylapu

У Запоріжжі невідомі кинули собаку біля входу в торговий центр, прив'язавши до неї гаманець і записку. Як повідомляє у соцмережах місцева зоозахисниця Ірина Дідур, також на шиї у собаки висів намордник.

Як виявилося, собаку кинули напризволяще колишні власники. У гаманці знайшли записку, в якій власник скаржиться на втрату роботи і брак грошей.

Зміст записки:

"Вибачте мене, люди добрі. Я втратив(ла) роботу, я перепробував(ла) все, але не можу її прогодувати. Додаю те, що вийшло назбирати. Будь ласка, погодуйте собаку. Собаку звати Кент, йому 1,3 місяці. Він здоровий, знає "сидіти", "лапу", "лежати". Туалет на вулицю".

Також зоозахисниця виклала фотографію собаки. Відзначимо, судячи з фото, це доросла тварина.

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У коментарях користувачі обурюються і засуджують вчинок господаря.

"Це що слон, що прогодувати не змогли", "Швидше за все потрібно повернути собаку власнику, і знайти куратора для допомоги з харчуванням для собаки. Мабуть, людина просто в такому складному фінансовому становищі, що тільки відчай штовхнув її на такий крок", "Коли людина приймає рішення завести тварину, то вона повинна думати про те, хто буде піклуватися про тварину, якщо з нею що-небудь трапиться, роботи не буде, захворіє, помре".

Нагадаємо, в Житомирській області, в селі Старий Солотвин, діти влаштували жорстокі ігри з собакою, знімаючи це на відео. На опублікованих кадрах видно, що діти кидають тварину у воду і знімають це на камеру, радіючи і сміючись.

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новини Запоріжжя собаки зоозахисник
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