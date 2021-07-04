У Запоріжжі під час застілля в ресторані застрелили чоловіка

У Запоріжжі сталося вбивство

У Запорізькому ресторані Аристократ сталася стрілянина в ніч з 3 на 4 липня. В результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення, пише Укрінформ.

"4 липня до відділку поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану по вулиці Маяковського, невідомий поранив (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевого жителя 1991 р.н. від отриманих травм потерпілий помер", - повідомили в пресслужба обласної поліції.

В даний момент правоохоронці шукають зловмисника, встановлюють особу та місцезнаходження стрілка. Слідчі почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу Умисне вбивство.

Тим часом місцеве видання "Актуально" опублікувало відео з місця події, на якому видно, що на підлозі біля столів у ресторані лежить тіло людини.

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Також видання зазначає, що другого пораненого госпіталізували до п'ятої місьої лікарні з безліччю вогнепальних поранень. Про його стан поки невідомо.

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