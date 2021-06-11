У Запорізькій області п'яний чоловік напився бензину і закурив

Чоловік переплутав горілку з бензином / onpress.info

В Запорізькій області п'яний чоловік переплутав бензин із алкоголем, випив і, нічого не помітивши, пішов курити. 28-річного жителя села Приморське Василівського району госпіталізували до лікарні Запоріжжя з термічними опіками I-II ступеня грудної клітини, живота, верхніх кінцівок 40%, повідомили в обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Місцеве видання 061.ua уточнює, що чоловік прийшов до свого знайомого, з яким кілька днів випивав. У будинку він знайшов пляшку з якоюсь рідиною, зробив кілька ковтків і вийшов на вулицю, щоб покурити.

У важкому стані потерпілого доставили до відділення реанімації. Правоохоронці зареєстрували інформацію про подію, проводиться перевірка.

Раніше Главред писав про те, що під Харковом в місті Пісочин сталася ДТП - на місці аварії опинився місцевий журналіст. Він почав знімати подію, водій і двоє невідомих напали на кореспондента, щоб зупинити їх він вистрілив з травматичного пістолета в повітря.

О 21: 25 на вулиці Набережній водій автомобіля Toyota врізався у стовп. Після прибуття на місце поліцейські виявили винуватця ДТП, який за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп'яніння, і ще кілька людей, у тому числі представника місцевого ЗМІ. Він знімав на телефон аварію.