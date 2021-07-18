У Затоці знайшли тіло зниклого 13-річного хлопчика: потонув у морі разом з батьком

У Затоці знайшли тіло зниклого 13-річного хлопчика / ДСНС в Одеській області

Трагедією закінчився відпочинок у Затоці Одеської області для жителів Черкащини. Учора знайшли тіло чоловіка, а сьогодні - його 13-річного сина.

Як повідомляє Думська з посиланням на ДСНС в Одеській області, тіло хлопчика виявили об 11:50 відпочивальники біля бази відпочинку "Ірина".

Подія трапилася у суботу, 17 липня, коли турист з Черкаської області зі своїм 13-річним сином пішли купатися в морі. Через деякий час тіло чоловіка дістали з води.

На місці правоохоронці з'ясували, що перед трагедією загиблий йшов купатися разом зі своїм сином, тому відразу почалися пошуки хлопчика.

Згідно з даними правоохоронців, тіло чоловіка дістали з води без ознак насильницької смерті.

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Причину смерті 49-річного чоловіка встановить судово-медична експертиза. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

Довідка

Утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як повідомляє Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто ті, хто не вміє плавати, і випадково опинилися у воді на великій глибині, починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, Я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легень і неминуче занурюються у воду.

Людина, яка потрапила під воду, затримує дихання і активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені понад 22 мл води на кг маси тіла.

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