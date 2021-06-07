У жіночих лосинах, балетках і рукавичках: копи спіймали священика УПЦ МП в незвичайному вбранні

На Волині копи знайшли на дорозі священика в жіночому одязі / УНІАН

У Волинській області на Ковельській трасі біля дороги поблизу Рожища поліцейські виявили чоловіка в жіночому одязі та одноразових рукавичках. Виявилося, що це священик одного з храмів УПЦ (МП) Копачівської громади.

Про інцидент, який стався кілька днів тому, повідомило видання Район. Рожище з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що увагу поліцейських привернув автомобіль, що стояв біля дороги. Недалеко від авто правоохоронці виявили чоловіка - він був у лосинах, жіночій кофті та балетках, на руках – одноразові печатки. Також при ньому виявили пакет з його власним одягом.

Чоловік не зміг пояснити, що робить у такому вигляді біля дороги. За його словами, він вийшов з авто, нібито щоби "сходити до вітру". Розповідати, хто він і де живе, чоловік також відмовився. Спочатку він послався на конфіденційність цієї інформації, а потім зазначив, що "у кожного є свої таємниці".

Видання опублікувало відео з боді-камер поліцейських:

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