У жіночих лосинах, балетках і рукавичках: копи спіймали священика УПЦ МП в незвичайному вбранні

Чоловік відмовився пояснювати, чому він був у жіночому одязі. Спочатку він послався на конфіденційність, а потім зазначив, що "у кожного є свої таємниці".
У Волинській області на Ковельській трасі біля дороги поблизу Рожища поліцейські виявили чоловіка в жіночому одязі та одноразових рукавичках. Виявилося, що це священик одного з храмів УПЦ (МП) Копачівської громади.
Про інцидент, який стався кілька днів тому, повідомило видання Район. Рожище з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що увагу поліцейських привернув автомобіль, що стояв біля дороги. Недалеко від авто правоохоронці виявили чоловіка - він був у лосинах, жіночій кофті та балетках, на руках – одноразові печатки. Також при ньому виявили пакет з його власним одягом.
Чоловік не зміг пояснити, що робить у такому вигляді біля дороги. За його словами, він вийшов з авто, нібито щоби "сходити до вітру". Розповідати, хто він і де живе, чоловік також відмовився. Спочатку він послався на конфіденційність цієї інформації, а потім зазначив, що "у кожного є свої таємниці".
Видання опублікувало відео з боді-камер поліцейських:
Як повідомляв Главред, у Вінницькій області в церкві під час хрещення новонародженого стався скандал. Священнослужитель УПЦ МП вигнав з церкви дівчину, яка молилася українською мовою.