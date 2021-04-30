У Житомирі депутат від ОПЗЖ помилково привітав нацистів з 9 травня / Donetchanyn

Депутат Житомирської обласної ради від Партії опозиційна платформа — за життя Костянтин Черпицький потрапив у конфуз. Депутат замовив установку білборда з вдячністю за життя і перемогу нацистських солдатів замість бійців сталінської армії. Це видно з фотографій, які опубліковані на каналі Donetchanyn.

На рекламному щиті, який на замовлення українського політика встановили на одній з вулиць Житомира, розміщений знімок йдуть в атаку солдатів військ з гвинтівками моделі Gewehr 98.

Нижче розташовується напис: "Спасибі за перемогу! Спасибі за життя!". Прикрашає плакат стрічка в колір синьо-жовтого прапора.

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