У Житомирі депутат від ОПЗЖ помилково привітав нацистів з 9 травня

Депутат Житомирської обласної ради від ОПЗЖ Костянтин Черпицький, виходить, крім своєї волі, подякував за перемогу нацистів замість червоноармійців.
Депутат Житомирської обласної ради від Партії опозиційна платформа — за життя Костянтин Черпицький потрапив у конфуз. Депутат замовив установку білборда з вдячністю за життя і перемогу нацистських солдатів замість бійців сталінської армії. Це видно з фотографій, які опубліковані на каналі Donetchanyn.
На рекламному щиті, який на замовлення українського політика встановили на одній з вулиць Житомира, розміщений знімок йдуть в атаку солдатів військ з гвинтівками моделі Gewehr 98.
Нижче розташовується напис: "Спасибі за перемогу! Спасибі за життя!". Прикрашає плакат стрічка в колір синьо-жовтого прапора.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У тексті він засудив марш націоналістів на честь дивізії СС "Галичина", який 28 квітня відбувся в Києві, і назвав неприпустимим прославлення військ Ваффен-СС.
- 27 травня 2020 року, народний депутат України, член фракції Слуга народу Максим Бужанський повідомив, що Київський окружний суд виніс рішення щодо справи про визнання символіки дивізії "Галичина" нацистською.
- За його словами, дії інституту Нацпам'яті визнали незаконними, так само як і демонстрацію символіки 14-ї дивізії Ваффен-СС Галичина.
Автор: Дмитро Відоменко