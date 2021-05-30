У Житомирі люди на човнах плавають містом після потужної зливи

Потужна злива повністю затопила вулиці Житомира.
30 травня після потужної зливи вулиці Житомира просто були затоплені. Місцеві жителі публікують у соцмережах відео з водними розвагами посеред міста.
Як повідомляє місцеве видання zhitomir.info, непрохідною стала вулиця Покровська та перехрестя Покровської та Грушевського.
Пішоходи були по коліно у воді, а транспорт виявився заблокованим.
Житомиряни плавали по вулиці на надувному матраці, а деякі влаштували розваги на водяному мотоциклі. Відповідні кадри оприлюднили в соцмережах.
Зазначимо, погода в Україні до кінця, 30 травня, буде дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення в західних областях.
Раніше Главред повідомляв, що в Укргідрометцентрі попередили киян, що в найближчі години і до кінця доби 30 травня очікується сильна гроза. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки - стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.