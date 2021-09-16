У Житомирі на заводі вибухнула величезна бочка, є постраждалі

У Житомирі стався вибух на підприємстві

В Житомирі сьогодні стався серйозна пожежа на території одного з підприємств. Вогонь спалахнув в результаті вибуху 200-літрової бочки з легкозаймистою речовиною, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, від вибуху спалахнули дві металеві сушильні камери і деревина, що була поруч.

"У результаті троє осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували", - повідомили в ДСНС.

Пожежу вже загасили. Рятувальники підозрюють, що інцидент стався в результаті порушення технологічного регламенту, але реальні обставини ще встановлюються.

У Житомирі прогримів потужний вибух / фото ДСНС

Нагадаємо, раніше у Дніпрі прогримів потужний вибух. Він трапився в автомобілі. За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля Subaru в районі переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія.

Також Главред писав про те, що в неділю, 5 вересня, поблизу Білої Церкви стався надзвичайний інцидент. Вибухнути цукровий завод, розташований в селі Гребінки.

Як повідомили в главку поліції, НП сталася близько 16:00. У результаті парового вибуху, про який копам повідав фельдшер "швидкої" допомоги, постраждали 5 осіб.