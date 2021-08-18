У Житомирі невідомі жорстоко побили головного редактора газети

У Житомирі побили головреда газети / uk.pointerst.com

У Житомирі група невідомих чоловіків жорстоко побила головного редактора однієї з місцевих газет. Чоловік звернувся до поліції, вже було порушено кримінальну справу, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Під час допиту головний редактор розповів про обставини інциденту. Він також вказав, що не пов'язує подію зі своєю журналісткою діяльністю.

За фактом нападу на журналіста відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) КК України. При отриманні нових даних про подію можлива її перекваліфікація.

Правоохоронці встановлюють обставини нападу на журналіста та причетних до нього осіб.

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Житомирська газета 20 хвилин Житомир повідомила, що нападу піддався її головний редактор Олександр Васильківський.

Раніше Главред писав про те, що в суботу, 14 серпня, в Києві після акція "Накорпусу "на Банковій, яка перейшла в бійку з правоохоронцями, був побитий журналіст видання" Букви " Олександр Кужельний.

До журналіста ще під час акції підійшов чоловік у балаклаві і "рекомендував" залишити місце подій.

Після закінчення протесту ультраправих, коли кореспондент вже йшов з місця подій, його наздогнали невідомі і почали вимагати видалити все зняте. Журналіст аргументував це професійними обов'язками та надав посвідчення.