У Житомирі "швидка" влетіла у легковик: загинула людина, яку везли до лікарні

Деталі ДТП зі швидкою в Житомирі / Суспільне

В Житомирі відбулося дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги, який віз до медзакладу пацієнта. В результаті зіткнення загинула людина, яку транспортували до лікарні.

ДТП сталася сьогодні, 11 вересня, близько 10:00. Автомобіль швидкої повертався з виклику з пацієнтом в салоні, коли зіткнувся з Volkswagen Passat, передає "Суспільне" з посиланням на інформацію патрульної поліції.

"В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.

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