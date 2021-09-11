У Житомирі "швидка" влетіла у легковик: загинула людина, яку везли до лікарні

Автомобіль швидкої повертався із виклику із пацієнтом у салоні, коли зіштовхнувся із Volkswagen Passat.
В Житомирі відбулося дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля швидкої допомоги, який віз до медзакладу пацієнта. В результаті зіткнення загинула людина, яку транспортували до лікарні.
ДТП сталася сьогодні, 11 вересня, близько 10:00. Автомобіль швидкої повертався з виклику з пацієнтом в салоні, коли зіткнувся з Volkswagen Passat, передає "Суспільне" з посиланням на інформацію патрульної поліції.
"В результаті ДТП загинула людина, яку перевозив спецавтомобіль медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.
На місці події працювали слідчі, патрульна поліція забезпечила охорону місця ДТП.
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Автор: Денис Пономаренко