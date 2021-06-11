У Житомирській області знайшли мертвим немовля: його мати приховала вагітність від сім'ї

Жінка вбила немовля / Reuters

У Житомирській області жінка потрапила в лікарню з ускладненнями після самостійних пологів.

37-річна жінка викликала додому сімейного лікаря. Побачивши сильну кровотечу, лікар зателефонував у швидку. Медики госпіталізували жінку в районну лікарню, де вона працює фахівцем зі статистики.

Як з'ясувалося, поліція, яку викликали медики, обшукала будинок породіллі і знайшла там тіло немовляти, замотане в ковдру. За попередніми висновками експертів, дитина народилася живою.

Про те, що жінка вагітна, в селі ніхто не знав і не помічав.

"Все село шоковане, всі люди, тому що ніхто цього не очікував і ніхто не думав", — каже мешканка с. Великий Браталів Людмила Панчура.

Де немовля, жінка не говорила, тому лікарі повідомили поліцію. Коли слідчі обшукали будинок, знайшли тіло дитини.

"У підсобному приміщенні знайшли замотане в ковдру тіло немовляти, дівчинки. За попереднім висновком, дитина народилася живою. Однак потім настала раптова смерть", - повідомила прессекретар Нацполіції Житомирської області Алла Ващенко, передає ТСН.

Після допиту чоловіка і мами породіллі, з'ясувалося, що про вагітність жінки не знали навіть вони.

"Ніхто з її оточення не підтвердив факт вагітності, є припущення, що вона її приховувала", — говорить прессекретар Нацполіції Житомирської області Алла Ващенко.

Родичі жінки з дому зараз не виходять.

"Дуже переживає і плаче. Це трагедія в сім'ї і батько дуже переживає він там вчора криком кричав", - каже сусідка.

Про сім'ю в селі говорять тільки хороше. Батьки працюють, не пиячать, виховують трьох дітей, яким 12, 8 і 4 роки.

"Я не можу навіть уявити, вона настільки любить своїх дітей і, що могло статися. Як мати, вона прекрасна мати була, дітки чистенькі, нагодовані. Саша теж чудовий батько", - кажуть сусіди.

Жодних скарг на бездоглядність дітей не було, кажуть і в службі у справах дітей. Зараз тут чекають висновків слідства.

"Якщо буде встановлено, що мати винна, ми будемо приймати рішення в рамках чинного законодавства. У дітей є батько, у дітей є бабусі, дідусі, однозначно діти будуть в сім'ї", — каже начальниця служби у справах дітей Любарської ОТГ Леся Ющенко.

У поліції відкрили провадження. Помер немовля ж або мати заподіяла йому шкоду, стане ясно після проведення експертиз. Породілля зараз у лікарні, її стан покращився. А дітей подружжя поки забрали до себе бабусі.

Нагадаємо, раніше трагедія сталася в Кременчуці Полтавської області-там у ванній потонула однорічна дитина. Медики, які приїхали на виклик, лише констатували смерть немовляти. Горе-мати була п'яна і недогледіла своє дитя.