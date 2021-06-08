У Житомирській області чоловік зрешетив кулями подружню пару / Нацполіція по Житомирській області

У ніч з 7 на 8 червня 2021 року в одному з сіл Житомирської області невідомий чоловік обстріляв приватний будинок, в якому перебувала на відпочинку сім'я. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції регіону.

Копи повідомляють, що дзвінок про стрілянину вони отримали близько 00:30. Дзвонила мешканка села Грубське.

Попередньо встановлено, що невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там знаходилися 47-річний чоловік і 39-річна дружина і їх 12-річна дочка. Дитина поранень не отримала.

В результаті загинув чоловік, а його дружину з пораненням госпіталізували в реанімаційне відділення. Поліцейські шукають причетних до злочину.

Поліцейські встановлюють причетних до обстрілу та їх місцезнаходження. Кримінальне провадження розпочато за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Героїв Космосу сталася перестрілка за участю патрульних поліцейських.

Копи зупинив автомобіль через порушення правил дорожнього руху. У салоні авто перебували три людини. У одного з пасажирів побачили рацію і кобуру. Чоловіки вийшли з автомобіля і почали тікати.

Під час переслідування один з втікачів здійснив постріли в напрямку патрульного. В результаті поліцейський отримав три вогнепальні поранення.