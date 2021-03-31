У Житомирській області напали на "слугу народу" через сміття

Депутата чекали в під'їзді близько восьмої години ранку. Зловмисники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашковського.
Невідомі в масках сьогодні скоїли напад на нардепа від Слуги народу Коростенської міської ради Андрія Недашковського. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, пише пресслужба Нацполиции.
Депутата чекали в під'їзді близько восьмої години ранку. Зловмисники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашковського.
"Така зухвала поведінка наводить на думку, що у злочинців є покровителі в місцевій владі, і тому впевнені в безкарності", - йдеться в повідомленні.
Сам депутат стверджує, що напад стався через його принципову позицію з проблемного питання вивезення сміття.
"Я передаю привіт "сміттярам" і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде", - заявив він.
- Раніше Главред писав про те, що в австрійському місті Грац невідомі напасти на двох українських підлітків 15 і 17 років. Двоє братів хотіли продати одяг, але замість цього отримали ножове поранення.
- Інцидент стався 28 березня. Близько 16: 15 брати прийшли на зустріч з покупцем куртки, про що попередньо домовилися через соцмережі.
Автор: Катерина Трохимчук