У Житомирській області напали на "слугу народу" через сміття

На Житомирщині напали на слугу народу / УНІАН

Невідомі в масках сьогодні скоїли напад на нардепа від Слуги народу Коростенської міської ради Андрія Недашковського. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, пише пресслужба Нацполиции.

Депутата чекали в під'їзді близько восьмої години ранку. Зловмисники застосували газовий балончик і намагалися побити Недашковського.

"Така зухвала поведінка наводить на думку, що у злочинців є покровителі в місцевій владі, і тому впевнені в безкарності", - йдеться в повідомленні.

Сам депутат стверджує, що напад стався через його принципову позицію з проблемного питання вивезення сміття.

"Я передаю привіт "сміттярам" і запевняю: ви не змусили мене змінити думку. Нічого у вас не вийде", - заявив він.