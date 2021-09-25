У страшній ДТП в Угорщині загинули п'ятеро людей: серед жертв - українці

ДТП в Угорщині / mukachevo.net

В Угорщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули громадяни України.

П'ятеро людей загинули після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь. Серед жертв - два громадянина України, повідомляє видання Mukachevo.net.

ДТП сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок.

За інформацією угорських ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України і ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

ДТП в Угорщині / mukachevo.net

Всі п'ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Туреччині сталася ДТП з пасажирським автобусом, в якому перебували українці. В результаті аварії є загиблий.

Подія трапилася по дорозі з Бодрума в Денізлі. Автобус перевозив українських туристів.

Тристичний автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся зі студентським шатлом.