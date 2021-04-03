У зоні ООС на Донбасі прогримів вибух, загинув військовий

Під селищем Шуми у результаті вибуху загинув захисник України / УНІАН

У суботу, 3 квітня, під селищем Шуми Донецької області, яке входить у зону операції Об'єднаних сил, загинув український військовий.

Військовослужбовець підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої, йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання Північ Збройних сил України в Facebook.

У повідомленні наголошується, що боєць отримав травму, несумісну з життям.

"…неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, в наслідок якого отримав бойове травмування, несумісне з життям, військовослужбовець Об'єднаних сил…", – зазначили в угрупованні.

Нагадаємо, наприкінці березня проросійські бойовики біля селища Шуми обстріляли позиції українських військових з мінометів, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів, загинули четверо захисників нашої держави.

Президент Володимир Зеленський доручив представникам України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу (українська держава, Росія та ОБСЄ) ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки.

Голова делегації нашої країни у ТКГ Леонід Кравчук на засіданні запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, проте його ініціативу відкинули.

Раніше на захопленій частині Донбасу не раз запроваджували "перемир'я", але супротивник його порушував.

За даними Генштабу ЗСУ, у 2020 році на сході української держави загинули 49 військових.