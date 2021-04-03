У зоні ООС на Донбасі прогримів вибух, загинув військовий

На сході України сьогодні захисник країни отримав травму, після якої неможливо вижити.
У суботу, 3 квітня, під селищем Шуми Донецької області, яке входить у зону операції Об'єднаних сил, загинув український військовий.
Військовослужбовець підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої, йдеться на сторінці оперативно-тактичного угруповання Північ Збройних сил України в Facebook.
У повідомленні наголошується, що боєць отримав травму, несумісну з життям.
"…неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, в наслідок якого отримав бойове травмування, несумісне з життям, військовослужбовець Об'єднаних сил…", – зазначили в угрупованні.
Нагадаємо, наприкінці березня проросійські бойовики біля селища Шуми обстріляли позиції українських військових з мінометів, великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів, загинули четверо захисників нашої держави.
Президент Володимир Зеленський доручив представникам України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу (українська держава, Росія та ОБСЄ) ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки.
Голова делегації нашої країни у ТКГ Леонід Кравчук на засіданні запропонував представникам РФ з 1 квітня забезпечити дотримання всеосяжного режиму припинення вогню, проте його ініціативу відкинули.
Раніше на захопленій частині Донбасу не раз запроваджували "перемир'я", але супротивник його порушував.
За даними Генштабу ЗСУ, у 2020 році на сході української держави загинули 49 військових.
Агресія Росії на Донбасі
- У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вдерлися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
- У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.