Вакцина - не гарантія від штаму Дельта: лікар попередив про небезпеку спалаху COVID-19 в Україні

Вакцини від коронавірусу з'явилися ще до штаму Дельта, тому відбуваються проблеми - лікар / УНІАН

В Україні через циркуляцію штаму Дельта може статися спалах коронавірусу. У Ізраїлі, де вакциновано близько 58% населення, стався сплеск COVID-19, проте там ситуація погіршилася швидше через послаблення карантину. Люди можуть хворіти на коронавірус і два рази на рік, а вакцини розроблялися тоді, коли не було індійського штаму. Про це заявив головний інфекціоніст Львівської області Сергій Федоренко.

У інтерв'ю ТСН він розповів про те, що Україна є країною з високою загрозою епідемічної небезпеки. Може повторитися і ситуація, схожа на ізраїльську, де високий рівень вакцинації не запобіг новому спалаху. Однак у цій ситуації, можливо, скоріше, спрацював фактор послаблення карантинних обмежень.

"Така загроза постійно існує і ми вже про це казали, що розслаблятися не можна, тому що Україна — це країна епідемій. У нас постійно є загрозлива епідситуація щодо більшості інфекційних хвороб, у тому числі і коронавірусу. У Ізраїлі так сталося, тому що мені здається, там послабили протиепідемічні заходи. Люди почали ходити без масок, країна відкрилася для туристів. І можливо на тлі цього і зросла кількість хворих на коронавірусну хворобу", - вважає доктор.

За його словами, коронавірус є такою хворобою, якою можна перехворіти і декілька разів. Поширено багато варіацій вірусів, а вакцини з'явилися тоді, коли стільки штамів ще не було. Відсутність дельти на момент виробництва вакцини може стати ще одним фактором погіршення ситуації із захворюваністю у Ізраїлі. У найближчому майбутньому не виключено, що нові вакцини від COVID-19 будуть вироблятися з високою часткою акценту саме на індійському штамі.

"Тому, безсумнівно, рано розслаблятися. Треба пам'ятати про небезпеку і те, що існує дуже багато штамів коронавірусу. Також і вакцини розробляли, коли ще не було відомо про циркуляцію штаму "Дельта". Ось і ще одна причина, чому у Ізраїлі стався спалах інфекції. Нещодавно читав в американському журналі, в якому говорилося, що вчені з США розглядають питання про те, що можливо штам "Дельта" буде еталонним для вироблення нових вакцин проти коронавірусної хвороби", - підкреслив лікар-інфекціоніст Сергій Федоренко.

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читайте такожУ 1000 разів більше вірусу в організмі, ніж з первинним COVID-19: Дельту порівняли з "лісовою пожежею"Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі фіксують все більше нових випадків зараження коронавірусом. Половина з тих людей, які підхопили вірус (діти до 16 років), раніше були вакциновані Pfizer. Переважна більшість випадків, на думку лікарів, можуть бути спровоковані штамом Дельта.

Коронавірус в Україні

Нагадаємо, за добу, 4 серпня, в Україні встановлено 1 052 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Найбільше випадків діагностовано у Києві, Одеській, Запорізькій, Харківській та Вінницькій областях.

У Раді національної безпеки і оборони вже заявили, що після того, як люди повернуться з відпусток, показники захворюваності можуть погіршитися. Вже у вересні - на початку жовтня може статися новий спалах COVID-19 в Україні.

Як розповів голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький, найгірший сценарій, який вже вивчається владою, передбачає спалах захворюваності на коронавірус вже на початку серпня.