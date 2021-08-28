"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде в світі": МОЗ розриває контракт з Індією

Україна не отримає індійську вакцину / УНІАН

МОЗ розірве контракт з індійською компанією Serum Institute India (SII) на поставку антиковібної вакцини.

Про це, як пише РБК-Україна, на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами міністра, індійський завод Serum Institute не виконав умов контракту. З 12 млн доз Україна отримала тільки 500 тисяч. Зокрема, компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде в світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації пройде ще час, тобто до кінця року він може ще не отримає перекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", - заявив міністр.

Також, за його словами, компанія Crown Agents виступала посередником між Україною та Індією. На даний момент з нею ведуться переговори про розрив контракту.

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На вакцину з держбюджету виділили передоплату за 2 млн доз Novavax. Гроші повинні повернути назад.

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Нагадаємо, Індійський інститут сироватки, який займається виробництвом препарату від коронавірусу Covishield-версією вакцини AstraZeneca для Індії, підтвердив факт підробки ін'єкції. Це виявила Всесвітня організація охорони здоров'я на території Індії та Уганди.