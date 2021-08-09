УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ

9 серпня 2021, 12:15
Прослухати новину
Зупинити

Всього лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Вакцинація зміцнює іммунінет / Reuters

У МОЗ розповіли, як діє вакцинація від коронавірусної інфекції і підкреслили, що щеплення знижує ймовірність госпіталізації, а також тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Як повідомили в пресслужбі МОЗ, в Україні за останні три місяці тільки у 0,7% людей, які були щеплені двома дозами антиковідної вакцини, діагностували коронавірусну хворобу. Також відомо, що всього лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

У МОЗ розповіли, що станом на 3 серпня, повністю вакцинованих українців налічувалося близько 5,6%.

"Вакцинація від COVID - 19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів", - зазначено в повідомленні.

У Нью-Йорку платитимуть по 100 доларів тим, хто погодиться на вакцинацію від коронавірусу

Реклама

Нагадаємо, раніше нове дослідження вчених показало, що деяким людям може бути достатньо тільки одного щеплення вакциною Pfizer для того, щоб отримати міцний імунітет. Однак це стосується тільки тих, у кого раніше підтвердили SARS-CoV-2.

Також раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснювали розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, який невпинно збільшується.

МОЗ госпіталі вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витратиГороскоп на сьогодні 7 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, заздрість або непередбачені витрати Чистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечнийЧистильник організму №1: в якому вигляді буряк максимально корисний і для кого він небезпечний В Україні в серпні зміниться ціна на газ: скільки доведеться платитиВ Україні в серпні зміниться ціна на газ: скільки доведеться платити Гороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопотиГороскоп на сьогодні 6 серпня для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі, винагорода і клопоти У Кривому Розі Літня пара вистрибнула з вікна, тримаючись за рукиУ Кривому Розі Літня пара вистрибнула з вікна, тримаючись за руки

Останні новини

05:02

Вчені розповіли, як пов'язано плавання і робота мозку з пам'яттю

04:23

Дарина Білодід роздягнулася і грайливо показала груди і попу на апетитних кадрах

03:50

Може продовжити життя: названо найкорисніший перекус

03:02

Антитіла від інших коронавірусів забезпечують легкий перебіг COVID-19 - експерти Відео

02:16

У Пакистані натовп мусульман вимагає стратити 8-річну дитину за те, що вона помочилася на килим

Реклама
01:37

Дієтолог розповіла, кому не можна вживати кавуни

00:51

Скільки потрібно спати в різному віці - відповідь експертів

00:20

Гороскоп на сьогодні 10 серпня для всіх знаків Зодіаку: підступи недругів, хаос або застуда Відео

09 серпня, понеділок
23:52

Названо звички від яких потрібно відмовитися, щоб прожити довше Відео

23:45

З'ясувалися дата та час прощання з художником Олександром Ройтбурдом

23:20

Колишній чоловік Ані Лорак знову засвітився з молодою пишногрудою брюнеткою Відео

23:05

Беленюк різко розкритикував склад української делегації на Олімпіаді-2020 Відео

22:59

Алла Ландар: "Літопис життя" – нова сторінка увічнення всенародної шани і пам’яті державних діячів в Україні актуально

22:57

У МЗС України попередили Білорусь про "наслідки" через звинувачення Лукашенка Відео

22:30

Комаровський розкрив неймовірну правду про ПЛР-тести Відео

22:21

Лісові пожежі в Греції: влада вибачилася через невдачі

21:46

У Росії пацієнти з коронавірусом задихнулися прямо в лікарні

21:42

В УАФ зробила заяву щодо призначення Реброва тренером збірної України Відео

21:22

Хлопчик не вмів плавати: нові деталі загибелі дитини в аквапарку Дніпра Відео

20:49

Катастрофа неминуча: в ООН заявили, що Земля нагрівається рекордними темпами Відео

Реклама
20:48

На Донбасі у в'язниці російські найманці вбили 3 українців

20:42

Під Києвом спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку Відео

20:36

У Путіна заявили про санкції проти "антиросійських" політиків Британії

20:30

Магнітна буря 10 серпня 2021: сила удару і поради, як захиститися

20:15

"Він справжній бандит": вітчим побитого танцюриста Дорофєєвої розповів про співробітника УДО

20:12

Прикмети на 10 серпня: що не можна робити в Прохорів день Відео

19:48

Українки можуть виходити на пенсію в 50 років і раніше: кому це доступно Відео

19:47

Від початку року в Україні рекордно злетіли ціни на продукти

19:43

Померла зірка серіалу Моя прекрасна няня Відео

19:24

Кубраков назвав головні напрямки діяльності майбутнього керівництва Укрзалізниці

19:14

Зеленський провів масові кадрові призначення у Збройних силах Відео

19:13

Гуляв вулицями голий: харківські копи намагалися затримати порушника, дійшло до бійки Відео

19:09

У Кривому Розі Літня пара вистрибнула з вікна, тримаючись за руки

18:55

У моду на осінь 2021 повертається фарбування волосся в стилі 90-х та гарний мідний колір Фото

18:49

"Україна бореться з бойовиками, а не тренує": у Зеленського різко відповіли Лукашенку Відео

18:30

Тривожні дзвіночки: вчені назвали фактори швидкої смерті

18:25

США та Канада впровадили нові санкції проти режиму Лукашенка

18:17

Карантин в Україні продовжать ще на два місяці - Ляшко Відео

18:07

Гороскоп на сьогодні 9 серпня для всіх знаків Зодіаку: підказки інтуїції або непередбачені витрати Відео

18:05

До чого призведе цькування спортсменів у відповідь на їхні олімпійські медалі Погляд

Реклама
17:50

"На вилах би винесли Зеленського": Лукашенко пригрозив разом з Путіним за добу вдарити по Україні Відео

17:48

У танцюриста Дорофєєвої параліч після побиття співробітником УДО

17:46

У Генічеську люди плавають на човнах просто вулицями: місто затопило Відео

17:40

Дружина Цекало публічно роздягнулася і скупалася на безлюдному пляжі - гарячий кадр

17:34

В Україні вдарить "африканська" спека до +42 Відео

17:29

Глава Укрзалізниці пішов у відставку: йому вже знайшли заміну

17:12

ЗМІ розкрили подробиці відправлення літака з українськими рятувальниками до охопленої пожежами Грецію Фото

17:10

Відьмак: Кошмар вовка отримав трейлер і дату виходу Відео

17:02

Україні - пряма дорога до НАТО: у Британії оголосили про "вирішене питання" щодо інтеграції у Альянс Відео

16:56

Всьому виною патрульний: під Харковом коп помахом жезла влаштував аварію Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти