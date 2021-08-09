Вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації в 15 разів - МОЗ

Вакцинація зміцнює іммунінет / Reuters

У МОЗ розповіли, як діє вакцинація від коронавірусної інфекції і підкреслили, що щеплення знижує ймовірність госпіталізації, а також тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

Як повідомили в пресслужбі МОЗ, в Україні за останні три місяці тільки у 0,7% людей, які були щеплені двома дозами антиковідної вакцини, діагностували коронавірусну хворобу. Також відомо, що всього лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

У МОЗ розповіли, що станом на 3 серпня, повністю вакцинованих українців налічувалося близько 5,6%.

"Вакцинація від COVID - 19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів", - зазначено в повідомленні.

У Нью-Йорку платитимуть по 100 доларів тим, хто погодиться на вакцинацію від коронавірусу

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Нагадаємо, раніше нове дослідження вчених показало, що деяким людям може бути достатньо тільки одного щеплення вакциною Pfizer для того, щоб отримати міцний імунітет. Однак це стосується тільки тих, у кого раніше підтвердили SARS-CoV-2.

Також раніше Всесвітня організація охорони здоров'я закликала владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. Таку позицію у ВООЗ пояснювали розривом між кількістю щеплень у багатих і бідних країнах, який невпинно збільшується.