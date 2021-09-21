Вакцинація в Україні може стати примусовою: у МОЗ такий сценарій не виключають

Влада зараз розглядає введення певних категорій професій до складу декретованих / УНІАН

Глава МОЗ Віктор Ляшко допускає в Україні примусову вакцинацію від коронавірусу.

В ефірі телеканалу ICTV міністр заявив, що її застосування до окремих груп населення передбачено в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", — пояснив Ляшко.

Міністр не конкретизував, кого може торкнутися примусова вакцинація, але зазначив, що влада зараз розглядає введення певних категорій професій до складу декретованих.

читайте такожCOVID-штам "Дельта": інфекціоніст назвав перші симптоми і алгоритм дій при лікуванніЙдеться про людей, які можуть виходити на роботу після того, як пройдуть повний курс щеплень проти певних інфекційних хвороб.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, що Україна може перейти до вакцинації дітей від коронавірусу після того, як буде вакциновано хоча б 50% дорослого населення.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу вводити не будуть. Водночас глава уряду зазначив, що влада може "вводити обов'язковість бути вакцинованими колективам навчальних закладів".