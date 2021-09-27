Вакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижні

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що державні службовці повинні отримати 2 дози вакцини від коронавірусу протягом двох тижнів.
Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, передавати у прес-службі офісу президента.
"Через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", — йдеться в повідомленні.
В ОП також зазначили, що станом на 27 вересня, в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ - 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками.
Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогів
"Педагоги активно прищеплюються. Вже понад 70% працівників навчальних закладів отримали щеплення",- зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
А ось головних лікарів медичних установ, де зафіксовані порушення, і Туристичні агентства, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності.
Про що ще говорили на нараді
Кабінет Міністрів України повинен запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.
Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я України підготувало проект наказу Про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.
У список потрапили:
- Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
- Працівники місцевих державних адміністрацій.
- Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.