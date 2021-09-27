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Вакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижні

27 вересня 2021, 17:59
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Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогів.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський оцінив хід вакцинації в Україні / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що державні службовці повинні отримати 2 дози вакцини від коронавірусу протягом двох тижнів.

Про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, передавати у прес-службі офісу президента.

"Через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади", — йдеться в повідомленні.

В ОП також зазначили, що станом на 27 вересня, в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ - 68%. Глава держави назвав це хорошими показниками.

Аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогів

"Педагоги активно прищеплюються. Вже понад 70% працівників навчальних закладів отримали щеплення",- зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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А ось головних лікарів медичних установ, де зафіксовані порушення, і Туристичні агентства, які сприяють отриманню підроблених сертифікатів і тестів, мають притягати до відповідальності.

Про що ще говорили на нараді

Кабінет Міністрів України повинен запропонувати комплекс заходів для боротьби з підробкою ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, а також для контролю за виконанням усіх необхідних заходів українцями та іноземними громадянами, які в'їжджають в Україну з-за кордону.

Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров'я України підготувало проект наказу Про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

У список потрапили:

  • Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.
  • Працівники місцевих державних адміністрацій.
  • Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський вакцинація
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