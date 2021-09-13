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Вакциновані українці отримають привілеї: повний список

13 вересня 2021, 23:51

Особи з "жовтим" або "зеленим" сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без подальшої самоізоляції.

/ УНИАН

В Україні вирішили посилити карантинні обмеження - так, люди, які зробили щеплення отримають привілеї, йдеться у рішенні Кабміну.

Обмеження "жовтої" і "червоної" зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку Дія.

Повний список привілеїв:

  • особи з" жовтим "або" зеленим " сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без подальшої самоізоляції. Відповідне правило стосується і жителів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;
  • обмеження червоного рівня не працюватимуть для учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за наявності у всіх учасників "зеленого" сертифіката;
  • обмеження жовтого рівня не працюватимуть для учасників працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за наявності у 80% учасників "зеленого" або "жовтого" сертифіката.
  • обмеження червоного рівня не працюватимуть для закладів освіти за наявності у всіх працівників" зеленого " сертифіката;
  • обмеження жовтого рівня не працюватимуть для закладів освіти за наявності у 80% працівників" зеленого "або" жовтого " сертифіката;

Нагадаємо, раніше інфекціоніст Борис Донський заявив, що кількість хворих коронавірусом українців досягне 10 тисяч випадків в добу. Тому "жовту" зону Україні не минути.

Також раніше на території Волинського регіону індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили у 47 осіб. При цьому, наймолодшому інфікованому всього лише 17 днів.

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коронавірус новини України зони карантину
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