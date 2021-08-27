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"Вакцинуйся або тестуйся": у МОЗ розповіли про можливі обмеження для невакцинованих

27 серпня 2021, 12:17

У відомстві наголошують, що усім треба забезпечити доступ до щеплення.

вакцинація
В Україні не вводитимуть каральних заходів для невакцинованих / УНІАН

Влада може ввести певні обмеження для українців, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, але це буде тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція" – повідомив він в інтерв'ю ВВС News Україна.

Утім, представник МОЗ наголосив, що може бути принцип – вакцинируйся або тестуйся. Мовляв, це може бути одним зі шляхів, "як балансувати між забороною і дозволами". "Є варіант, коли вакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", – каже Ігор Кузін.

Водночас він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі заходи".

При цьому Кузін зазначив, що"нам до цього ще далеко".

Він також переконаний, що в Україні "не будуть застосувати якісь каральні заходи" щодо невакцинованих, бо вакцинація є добровільною. Але підкреслив, що щепленим людям "однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи".

Вакцинація від коронавірусу – про що раніше писав Главред:

  • Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин – Pfizer і Moderna. Вони – кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.
  • Український уряд зареєстрував вакцину від COVID-19 виробника Johnson & Johnson.
  • У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу – цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безплатні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".
  • У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців вводитимуть тільки, коли в країні вакцинують 50% населення.
viber
Ігор Кузін вакцина від коронавірусу локдаун
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