"Вакцинуйся або тестуйся": у МОЗ розповіли про можливі обмеження для невакцинованих

В Україні не вводитимуть каральних заходів для невакцинованих / УНІАН

Влада може ввести певні обмеження для українців, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, але це буде тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція" – повідомив він в інтерв'ю ВВС News Україна.

Утім, представник МОЗ наголосив, що може бути принцип – вакцинируйся або тестуйся. Мовляв, це може бути одним зі шляхів, "як балансувати між забороною і дозволами". "Є варіант, коли вакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", – каже Ігор Кузін.

Водночас він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі заходи".

При цьому Кузін зазначив, що"нам до цього ще далеко".

Він також переконаний, що в Україні "не будуть застосувати якісь каральні заходи" щодо невакцинованих, бо вакцинація є добровільною. Але підкреслив, що щепленим людям "однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи".

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