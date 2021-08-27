"Вакцинуйся або тестуйся": у МОЗ розповіли про можливі обмеження для невакцинованих

У відомстві наголошують, що усім треба забезпечити доступ до щеплення.
Влада може ввести певні обмеження для українців, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу, але це буде тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Ми будемо йти за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція" – повідомив він в інтерв'ю ВВС News Україна.
Утім, представник МОЗ наголосив, що може бути принцип – вакцинируйся або тестуйся. Мовляв, це може бути одним зі шляхів, "як балансувати між забороною і дозволами". "Є варіант, коли вакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю", – каже Ігор Кузін.
Водночас він пояснив, що починати говорити про обмеження для невакцинованих можна тільки тоді, коли щепленнями буде охоплено не менше 50% населення, і коли влада буде переконана, всі люди були забезпечені вакциною. А вже після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати "більш жорсткі заходи".
При цьому Кузін зазначив, що"нам до цього ще далеко".
Він також переконаний, що в Україні "не будуть застосувати якісь каральні заходи" щодо невакцинованих, бо вакцинація є добровільною. Але підкреслив, що щепленим людям "однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи".
Вакцинація від коронавірусу – про що раніше писав Главред:
- Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин – Pfizer і Moderna. Вони – кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.
- Український уряд зареєстрував вакцину від COVID-19 виробника Johnson & Johnson.
- У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу – цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безплатні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".
- У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців вводитимуть тільки, коли в країні вакцинують 50% населення.