Олімпійського чемпіона Беленюка образили в центрі Києва

Жан Беленюк встояв перед образами / соцмережі

Жахливий інцидент стався в столиці в п'ятницю, 13 серпня. Олімпійського чемпіона Токіо-2020 і нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка образили в центрі Києва на Печерську. Про це спортсмен написав на своїй сторінці в Facebook.

"Невідомі молоді люди вигукували образи за типом:" Чорна мавпа щось знає про патріотизм?" і " Вали до Африки", - написав Жан.

Він додав, що до бійки справа не дійшла і з ним все гаразд, проте задався кількома питаннями.

"Мені цікаво чи українець Я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в нвй?! Наскільки Олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй батьківщині і в рідному місті?! І нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославлення?!",- додав народний депутат.

Нагадаємо, український борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном у Токіо 4 серпня. Після своєї перемоги він зізнався, що ще за три тижні до старту не знав, чи виступить на Іграх.