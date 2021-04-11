"Вали в Україну": героїня фейку про розп'ятого хлопчика поскаржилася на цькування в РФ

Після озвученого фейку Галина Пишняк зіткнулася з цькуванням в Росії, де зараз живе з сім'єю.
Героїня дикого фейку РФ про розп'ятого хлопчика Галина Пишняк заявила про те, що шкодує про свої слова в 2014 році.
В ефірі програми Fake News вона заявила про те, що її життя пішло шкереберть після того, як вона озвучувала фейки РФ.
За її словами, історію з розп'ятим хлопчиком в ростовському таборі для біженців нібито розповідали ще до неї.
"Неправда? Нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити. Кожен має право на свою думку. Хто бачив, хто там був - той знає. Навіть мої сусіди говорили: "Ти – єдина, хто не побоялася сказати правду". Ніхто не скаже правду, люди бояться", – підкреслила вона.
Жінка каже, що після озвученого фейку вона зіткнулася з цькуванням в Росії, де зараз живе з сім'єю.
"Я шкодую, що розповіла про цю історію, тому що вона обернулася в гіршу сторону. Якби я знала, що це так негативно вплине на мою сім'ю, я б була як інші люди: "я нічого не бачу, я нічого не знаю". Мене дуже труїли, було цькування дітей", - стверджує Пишняк.
За її словами, її чоловік служив у Беркуті, а потім поповнив лави бойовиків на Донбасі. Пишняк додала, що після втечі в РФ вона отримала з чоловіком громадянство Росії.
"В цілому в Росії люди погано ставляться, коли дізнаються що ми - біженці. Не сприймають нас за людей. Кажуть: "Вали в свою Україну, тебе тут ніхто не чекав". Кажуть:" Україна – це ворог, а ти – Україна", – додала Пишняк.
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Фейк про розп'ятого хлопчика:
- Раніше одіозна Російська пропагандистка і головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила про те, що знаменитий російський пропагандистський фейк про нібито розп'ятого "бандерівцями" на Донбасі маленького хлопчика, є вигадкою.
- В інтерв'ю Ксенії Собчак Симоньян зізналася, що після історії про розп'ятого хлопчика зі Слов'янська їй довелося закрити програму.