"Валити з країни": Нардеп зі СН злякалася доповіді про війська РФ біля України

Нардеп від президентської партії Ганна Колесник прямо в залі Ради поділилася в месенджері зі своїм співрозмовником панічними планами про від'їзд з України.
Нардеп від Слуги народу (політсили президента Зеленського) Ганна Колесник у сесійній залі в листуванні через смартфон озвучила бажання покинути Україну - через загрозу нападу російських військ. Про це повідомляє портал Буква з посиланням на фотографії листування народної обраниці.
Під час засідання парламенту Анна Колесник листувалася з абонентом на ім'я Стас. Вона йому написала, що слухає виступ Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, який говорив нардепам про серйозну концентрацію російських військ біля українських кордонів.
"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", ‒ написала Колесник.
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Російські війська навколо України:
- Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- Навчання своїх військ Кремль планують проводити в Брянську, Воронезькій області, а також в тимчасово окупованому Криму.
- "Ми розуміємо, що крім 28 батальйонних тактичних груп, які вже кілька років знаходяться біля наших східних кордонів, ми орієнтовно вважаємо, що вони збільшаться ще на 25 батальйонних тактичних груп", - сказав Хомчак.
Автор: Дмитро Відоменко