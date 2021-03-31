"Валити з країни": Нардеп зі СН злякалася доповіді про війська РФ біля України

Анна Колесник / УНІАН

Нардеп від Слуги народу (політсили президента Зеленського) Ганна Колесник у сесійній залі в листуванні через смартфон озвучила бажання покинути Україну - через загрозу нападу російських військ. Про це повідомляє портал Буква з посиланням на фотографії листування народної обраниці.

Під час засідання парламенту Анна Колесник листувалася з абонентом на ім'я Стас. Вона йому написала, що слухає виступ Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, який говорив нардепам про серйозну концентрацію російських військ біля українських кордонів.

"Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни", ‒ написала Колесник.

читайте такожУ матеріалі Reuters розхвалили російські війська в Криму

Російські війська навколо України: