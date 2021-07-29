"Вам всім капець": у Києві "шишка" з ДФС потрапила в скандал з п'янкою за кермом

У Києві нетверезу жінку затримали за кермом авто / скріншот

В Києві патрульні поліцейські затримали жінку, яка керувала автомобілем у нетверезому стані.

Подія трапилася на проспекті Лобановського, де копи зупинили автоледі за кермом Mazda, підозрювану у водінні авто в стані сп'яніння. Як уточнює ресурс Київ Оперативний, про нетверезу жінку за кермом повідомив охоронець супермаркету.

Після того, як поліцейські прибули на місце, жінка сіла за кермо свого автомобіля і спробувала втекти. Коли її знову зупинили, то вона запевняла, що не перебувала за кермом і просто "вигулювала собаку".

"Ви не знаєте, хто я! Вам всім зараз буде капець!", - говорила жінка.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, нетвереза жінка - кандидат на посаду головного державного інспектора ДФС і дружина київського митника Ганна Василенко. Раніше її як мінімум два рази судили за нетверезе водіння.

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"Тю, чого не знаємо? Знаємо, ви - Василенко Ганна Володимирівна, в минулому приватний підприємець і безробітна, а зараз кандидат на посаду "головний державний інспектор" в Державній митній службі України. Чоловік ваш - Василенко Сергій Володимирович також нещодавно працює на "київській митниці". Раніше мінімум двічі судима за водіння в нетверезому стані. Алкашка і потенційна вбивця звичайна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що жткая автомобільна аварія сталася на Буковині – там в селі Сторожинець у четвер, 22 липня, жінка на авто наїхала на 9-річного хлопчика, який перед зіткненням впав з велосипеда. Постраждалу дитину госпіталізували.