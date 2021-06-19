Вандали нещадно розтрощили та обікрали електричку

Вандали розтрощили обладнання поїзда Укрзалізниці / УНІАН

Зловмисники пошкодили та викрали обладнання в електропоїзді Укрзалізниці, який зовсім нещодавно був модернізований на десятки мільйонів гривень. Йдеться про електричку сполученням Київ-Фастів, передали в пресслужбі Укрзалізниці.

Відзначається, що сам інцидент трапився на початку тижня, і вся інформація, а також відео з камер спостереження, вже були передані до поліції.

Вандали розбили і стягнули в поїзді внутрішнє обладнання - системи безпеки та інформування пасажирів.

"Злочин трапився в поїзді Київ-Фастів, на модернізацію якого компанія нещодавно направила 60 млн грн. Цей поїзд курсує у рамках реалізації проєкту City Express", - розповіли в УЗ.

Також наголошується, що в результаті події, на щастя, аварії вдалося уникнути.

читайте такожУкрзалізниця відновлює продаж квитків в одну з областей

"Завдяки професіоналізму залізничників вказаний рухомий склад був оперативно відновлений і вже наступного дня випущений на маршрут. В іншому випадку 6000 пасажирів, які щодня користуються зазначеним поїздом, залишилися б без своїх рейсів", - передали в компанії.

В Укрзалізниці додали ,що" стурбовані таким ставленням пасажирів до майна залізниці", а також закликали всіх берегти рухомий склад і поважати працю залізничників.

Раніше Главред писав про те, що поїзді держкомпанії Укрзалізниця Рахів – Київ (№358) помер чоловік з Тернополя, якому було 27 років. Пасажир їхав на відпочинок разом з дружиною. Чоловік у нічний час впав із верхньої полиці.

Правоохоронці з'ясували, що після падіння чоловік сказав дружині, що добре себе почуває, повернувся на верхню полицю і ліг спати.

Жінка вранці виявила, що чоловік не подає ознак життя. На тілі чоловіка не виявлені ознаки насильницької смерті.