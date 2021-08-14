Варфоломій та Єпіфаній очолять літургію в Софійському Соборі в Києві: названо дату і час

Останній раз Патріарх Варфоломій був в Україні в 2008 році / president.gov.ua

Напередодні Дня Незалежності в Україну приїде Вселенський Патріарх Варфоломій. В останній раз він був в нашій країні в 2008 році.

Як повідомив у Facebook архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря, 22 серпня Вселенський Патріарх Варфоломій разом з митрополитом Епіфанієм очолить літургію у Святій Софії. Дійство відбуватиметься на території собору в Києві просто неба.

"Відбудеться урочиста Божественна літургія, яку очолять два предстоятелі - Всесвятіший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній",- йдеться в повідомленні.

Початок богослужіння о 9:00. До молитви запрошують духовенство і всіх віруючих. Водночас в ПЦУ попереджають, що будуть застосовуватися заходи безпеки та їх потрібно врахувати.

Партіарх прибуде до Києва 21 серпня. О 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) Вселенського Патріарха в Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Як повідомляв Главред, в серпні 2019 року президент Володимир Зеленський в ході візиту до Туреччини провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Зустріч проходила у вузькому колі, а пізніше її формат був розширений.