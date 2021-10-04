"Ваша учениця лесбійка?": у Миколаєві помітили дивну рекламу для вчителів (фото)

Борди з неоднозначним змістом помітили в різних частинах міста / фото: "Никвести"

У Миколаєві сьогодні помітили незвичайну рекламу на білбордах, яка адресована, ймовірно, місцевим вчителям. Зокрема, їм пропонують пройти курси толерантності по відношенню до представників ЛГБТ.

На рекламних банерах найбільше уваги привертають великі написи "Ваш учень трансгендер?" і "Ваша учениця лесбійка?". Після цього слідує порада – "Спробуйте її зрозуміти, пройдіть курс з толерантності", передає місцевий ресурс "Никвести".

Також на банері вказана адреса сайту на якому можна пройти курс з толерантності. Мовиться про батьківську ініціативу "Tergo", яка була заснована у 2013 році батьками і друзями ЛГБТ і відстоює їх права.

На сайті ж організації зазначено, що "Tergo" – це спільнота батьків, сім'ї, друзів лесбіянок, геїв, трансгендерів. Головна мета цього об'єднання, знову ж таки за інформацією на сайті, моральна, духовна і матеріальна підтримка представників нетрадиційних сексуальних меншин.

фото: "Никвести"

фото: "Никвести"

Як повідомляв Главред, 19 вересня в Києві відбувся марш рівності "КиївПрайд 2021". Паралельно противники маршу провели акцію протесту.

Раніше соціологи з'ясували головні цінності українців. Близько половини українців відчувають негативне почуття, коли мова заходить про ЛГБТ-спільноту – 48%. Крім цього, подібна тенденція проглядається щодо українців до чайлдфрі – 42%, а ось атеїстів не сприймають 28%.