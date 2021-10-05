"Вдесятьох на одного": опубліковано нове відео смертельних розбірок у Чернігові з копами

Загиблий Артур Єрохін з сім'єю

У Мережі опублікували нове відео з кадрами бійки капітана поліції Артура Єрохіна, який загинув внаслідок побиття групою підлітків у Чернігові.

На кадрах, які публікує ресурс @h_chernihiv зафіксовано, що на місці присутні патрульні поліцейські. При цьому Єрохін (у світлому спортивному костюмі), спочатку знаходиться на землі. Потім він встає і висловлює претензії як нападаючим на нього підліткам, так і співробітникам поліції.

При цьому Єрохін почав кричати, що він "Працівник поліції". Він звернув увагу, що на нього накинулася група підлітків. "Вдесятьох на одного", - підкреслив він.

Єрохін також висловлював претензії на адресу співробітників поліції, які прибули на виклик.

Додамо, що, судячи з опублікованих кадрів, невпевненої ходи і невиразної мови, Єрохін міг перебувати під впливом алкоголю або інших речовин.

Реклама

У коментарях користувачі обурилися, що патрульні поліцейські не припинили бійку, а поїхали, після чого Єрохін отримав смертельні травми.

Смертельні розбірки у Чернігові: як загинув капітан Артур Єрохін

Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.

Пізніше в мережі було опубліковано відео смертельної екзекуції у Чернігові, внаслідок якої загинув коп.

У мережі з'явилися нові подробиці загибелі в Чернігові 30-річного капітана поліції Артура Єрохіна. Повідомлялося, що підлітки вбили копа після зауваження в магазині.

Після цього свідки розбірок у Чернігові копів звинуватили у ігнорування виклику на місце вбивства.

Крім того, спливли нові деталі розправи в Чернігові, а також ще одне відео смертельної бійки.

Додамо, що рішенням суду були заарештовані всі підозрювані у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.