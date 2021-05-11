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Венедіктова розповіла про збитки Криму через Медведчука

11 травня 2021, 19:44
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Бізнес скандального народного депутата в анексованому Криму завдав значних збитків нашій країні, заявила генпрокурор.

Венедиктова
Венедиктова розповіла про бізнес Медведчука в Криму / УНІАН

Бізнес народного депутата Віктора Медведчука в окупованому Криму, пов'язаний із розробкою Чорноморського шельфу, може завдати значних збитків Україні. Але точний їхній розмір має встановити експертиза, заявила під час брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона підкреслила, що на сьогодні про збитки говорити занадто рано.

"Експертизу ми ще не проводили щодо цього приводу. В принципі збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все-таки будемо робити все в процесуальній площині і почекаємо", - зазначила Венедиктова.

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У той же час, за словами голови СБУ Івана Баканова, компанія Медведчука нові проєкти претендувала приблизно на 2% корисних копалин всього Чорноморського шельфу.

"Тобто мова йде про мільярди гривень", - додав він.

У чому звинувачують Медведчука

  • Голову політради партії Опозиційна платформа - за життя і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в будинку якого сьогодні пройшли обшуки, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді.
  • Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці за результатами обшуків не змогли з'ясувати, де зараз Медведчук. За даними низки ЗМІ, нардеп перебував у себе вдома, куди СБУ прийшла з обшуками, але правоохоронців туди не пускали його охоронці.
  • СБУ 11 травня прийшла з обшуками в будинок Медведчука на вулиці монтажників, де він зараз живе з сім'єю. Пізніше в пресцентрі СБУ підтвердили цю інформацію. Обшуки пов'язані зі справою про видобуток газу в Криму.

Віктор Медведчук анексія Криму новини України Ірина Венедіктова
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