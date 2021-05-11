Венедіктова розповіла про збитки Криму через Медведчука

Венедиктова розповіла про бізнес Медведчука в Криму / УНІАН

Бізнес народного депутата Віктора Медведчука в окупованому Криму, пов'язаний із розробкою Чорноморського шельфу, може завдати значних збитків Україні. Але точний їхній розмір має встановити експертиза, заявила під час брифінгу генпрокурор Ірина Венедіктова.

Вона підкреслила, що на сьогодні про збитки говорити занадто рано.

"Експертизу ми ще не проводили щодо цього приводу. В принципі збитки значні, але щоб не бути голослівними, давайте все-таки будемо робити все в процесуальній площині і почекаємо", - зазначила Венедиктова.

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У той же час, за словами голови СБУ Івана Баканова, компанія Медведчука нові проєкти претендувала приблизно на 2% корисних копалин всього Чорноморського шельфу.

"Тобто мова йде про мільярди гривень", - додав він.

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