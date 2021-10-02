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Венедіктова заявила, що проти Порошенка відкрито багато кримінальних справ

2 жовтня 2021, 14:54

Що стосується перспектив слідчих дій, то Венедіктова заявила, що за останній час в цьому питанні нічого не змінилося.

Порошенко
Венедіктова заявила, що проти Порошенка відкрито багато кримінальних справ / УНІАН

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що проти п'ятого президента України Петра Порошенка залишаються відкритими багато кримінальних справ.

Таку заяву Венедіктова зробила в суботу, 2 жовтня, під час брифінгу на виїзному засіданні політичної партії Слуга народу в Трускавці, пише видання Вести.

Що стосується перспектив слідчих дій, то Венедіктова заявила, що за останній час в цьому питанні нічого не змінилося. У Генпрокуратурі відкрили понад 30 кримінальних проваджень.

"Про їх стан і хід розслідування треба питати в органу слідства - Держбюро розслідування", - заявила Венедіктова.

Нагадаємо, 8 липня 2020 року генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що у справі п'ятого президента Петра Порошенка зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозри, однак чинний Кримінальний процесуальний кодекс дозволяє затягувати справу.

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21 жовтня 2020 року кримінальну справа проти п'ятого президента Петра Порошенка порушив Офіс генпрокурора України - лідера Європейської солідарності та його соратників підозрюють у підготовці державних переворотів у 2013-2014 роках, а також у 2020 році.


Наприкінці грудня 2020 року Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливі зловживання п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

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