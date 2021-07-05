Угорщина почала вакцинувати від COVID українців у прикордонних районах

Угорщина взялася за вакцинацію Закарпаття / УНІАН

Угорщина з минулої п'ятниці розпочала кампанію по вакцинації іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема для українців, які живуть на Закарпатті.

Таку інформацію опублікували на угорському сайті, присвяченому питанням захисту громадян від коронавірусу. Так, уряд раніше оголосив, що має намір захистити від епідемії "угорське населення і угорців за кордоном".

"Люди, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону, автобусах для вакцинації та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди автобуси доставляють від кордону на спеціально відведених автобусах", – повідомляє угорський уряд.

Для жителів Закарпаття визначені наступні пункти в'їзду:

залізничний прикордонний перехід "Захонь";

пункт пропуску "Косино-Барабаш";

пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья.

Щеплення жителям Закарпаття робляться вакциною Janssen від компанії Johnson & Johnson. Для того, щоб отримати щеплення, необхідний паспорт і довідка про місце проживання.

За ініціативою Угорщини щеплення можуть отримати і жителі прикордонних регіонів з інших країн – Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини, Австрії.

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