Угорщина почала вакцинувати від COVID українців у прикордонних районах

Щеплення жителям Закарпаття робляться вакциною компанії Johnson & Johnson.
Угорщина з минулої п'ятниці розпочала кампанію по вакцинації іноземців, які проживають на прикордонній території в сусідніх країнах. Зокрема для українців, які живуть на Закарпатті.
Таку інформацію опублікували на угорському сайті, присвяченому питанням захисту громадян від коронавірусу. Так, уряд раніше оголосив, що має намір захистити від епідемії "угорське населення і угорців за кордоном".
"Люди, які проживають на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію в певних пунктах перетину кордону, автобусах для вакцинації та пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди автобуси доставляють від кордону на спеціально відведених автобусах", – повідомляє угорський уряд.
Для жителів Закарпаття визначені наступні пункти в'їзду:
- залізничний прикордонний перехід "Захонь";
- пункт пропуску "Косино-Барабаш";
- пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья.
Щеплення жителям Закарпаття робляться вакциною Janssen від компанії Johnson & Johnson. Для того, щоб отримати щеплення, необхідний паспорт і довідка про місце проживання.
За ініціативою Угорщини щеплення можуть отримати і жителі прикордонних регіонів з інших країн – Румунії, Хорватії, Словенії, Словаччини, Австрії.
Covid-паспорт і поїздки за кордон
- Першою офіційною вакциною проти COVID-19 в Україні став індійський препарат CoviShield-аналог Astra Zeneca. Вакцину привезли на територію Української держави 23 лютого.
- Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Перші щеплення зробили медичним працівникам. Далі на черзі опинилися військові операції об'єднаних сил на Донбасі.
- 4 квітня президент України Володимир Зеленський схвалив рішення РНБО, затвердивши Національний план вакцинації від COVID-19. План передбачає вакцинацію більшості дорослого населення країни до кінця поточного року.
- 29 травня в Україні було відкрито перший Центр масової вакцинації від коронавірусу. Він запрацював на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, де відкрили пункт масових щеплень.
- На даний момент українців вакцинують наступними препаратами: CoviShield, CoronaVac і Pfizer.