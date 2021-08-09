Угорщина відкрилася для українців: як заїхати в країну Євросоюзу / УНІАН

З 7 серпня нинішнього року громадяни України знову отримали право перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, які були введені у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляється в Telegram-каналі МВС України.

Як кажуть правоохоронці, тільки у тих, хто подорожує літаком, угорські прикордонники просять показати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

У відомстві пояснили, що авіаційний транспорт – виняток, для його пасажирів додатково необхідно мати негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, отриманий не пізніше 72 годин на момент в'їзду, або Український або Угорський сертифікат про вакцинацію.

Разом з громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в'їжджати діти, яким ще не виповнилося 18 років.

Для транзитного проїзду, кажуть в МВС України, можуть додатково вимагати документи, які підтверджують право на в'їзд в країну призначення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що посли країн Євросоюзу 14 липня прийняли рішення внести Україну в список країн, громадянам яких дозволяється в'їзд в держави ЄС в туристичних цілях.

Віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин Марош Шефчович 15 липня заявив, що крім дозволу на в'їзд, Брюссель також повинен визнати COVID-паспорти України (вони ж - сертифікати вакцинації).

Глава МОЗ Віктор Ляшко стверджував, що Україна повинна домовитися з ЄС про відкриття кордонів для тих українців, які прищепилися незатвердженими Брюсселем вакцинами – Covishield і CoronaVac. Кордони з Європою для даної категорії українців можуть відкритися вже до кінця липня.