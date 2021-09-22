Вербував незаможних українок до німецьких борделів: у Львові "накрили" поляка-сутенера

Українкам обіцяли видати фальшиві польські паспорти і гарантували медичну допомогу / УНІАН

У Львові судили громадянина Польщі, який вербував українок для роботи в німецькому борделі. Чоловік знаходив малозабезпечених та самотніх жінок, і обіцяв їм заробіток у розмірі 1000-1500 євро на тиждень.

Одна з потерпілих розповіла, що вона познайомилася з іноземцем, який пообіцяв їй великі заробітки за кордоном. Оскільки жінка потребувала грошей і сама виховувала малолітню дитину, погодилася на цю пропозицію, передає ТСН.

Після цього чоловік запропонував знайти для цієї роботи ще кількох дівчат, а якщо все вийде, то він запевнив, що може відправити в бордель 50 українок – для роботи вона знайшла ще 3 знайомих. Поляк-сутенер двічі зустрічався з чотирма українками. За даними поліції, він їм обіцяв офіційну роботу в німецькому борделі.

"На запитання дівчат обвинувачений чітко повідомляє умови праці та проживання дівчат у Німеччині. Іноземець також, що ніхто не забере їх паспорта або гроші. За роботу дівчатам обіцяли 1000-1500 євро за тиждень. Також те, що гроші за додаткові сексуальні послуги Дівчата можуть залишати собі", – мовиться в судовому вироку.

Зазначається, що українкам обіцяли видати фальшиві польські паспорти і гарантували медичну допомогу. Після розмов з поляком Українки мали вирушити до міста Вроцлав, а звідти до Німеччини. Однак їх затримала поліція на кордоні. Як з'ясувалося, одна з дівчат звернулася в поліцію і вони весь час проводили слідчі дії.

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У сутенера своя історія

Громадянин Польщі свою вину визнав частково та заявив, що одна із дівчат сама звернулась до нього із проханням знайти їй роботу в секс-індустрії. Згодом вона розповіла про своїх подруг, які перебувають в скрутному становищі та попросила і їх працевлаштувати.

Чоловік ж переконує, що він про бордель дізнався з телебачення та Інтернету, щоб "допомогти українці". Слідство ці слова спростувало, зазначивши, що саме підозрюваний перший запропонував цій дівчині роботу в борделі, після чого вона звернулася в поліцію.

Суд визнав іноземця винним і засудив його до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки. Суд врахував те, що у підозрюваного є дружина з проблемами зору і двоє дітей.

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Раніше Главред вже писав, що з початку року в Тернопільській області кількох дівчат продали в сексуальне рабство в Португалію. У дівчат відібрали їх документи, під приводом оформлення дозволу на роботу, і змусили займатися проституцією.

Також повідомлялося, що в Херсонській області поліціянти звільнили з так званого трудового табору 13 осіб, які важко працювали і проживали в антисанітарних умовах. Вербувальник шукав безплатну робочу силу серед соціально незахищених категорій населення, а потім здавав своїх бранців в оренду місцевим фермерам.