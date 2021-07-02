Верховний суд виніс рішення про вирок Пукачу у справі про вбивство Гонгадзе

Верховний суд відмовив Пукачу в пом'якшенні покарання - він продовжить відбувати довічний термін / УНІАН

Верховний суд України ухвалив рішення про остаточне затвердження вироку колишньому генерал-лейтенанту МВС Олексію Пукачу у вигляді довічного ув'язнення у справі про вбивство українського журналіста Георгія Гонгадзе. Скарги на вирок були подані Пукачем і представниками Олексія Подольського – другого журналіста, потерпілого у даній справі. Про це заявила адвокатка сім'ї Гонгадзе Валентина Теличенко.

У коментарі Українській правді вона сказала про те, що колишній міліціонер Пукач подавав скаргу на вирок з метою пом'якшення покарання. Сторона Подільського вимагала заново переглянути справу. Рішення Верховного Суду оголосили 2 липня.

"Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста та активіста Олексія Подольського. Ексміліціонер просив пом'якшити покарання, а адвокати Подольського – відправити справу на новий розгляд. Суд відмовив їм у вимогах. Рішення оголосили в п'ятницю 2 липня", - сказала Теличенко.

Справа Георгія Гонгадзе

Український журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року знайшли труп людини, який, на думку експертів, могла належати Гонгадзе.

У лютому 2015 року на той момент генпрокурор Віктор Шокін відновив розслідування справи за фактом вбивства Георгія Гонгадзе. Була створена слідча група.

У 2016 році суд прийняв рішення залишити в силі вирок колишньому генералу МВС Пукачу у вигляді довічного утримання під вартою за вбивство Гонгадзе. З вироком не згодні ані Пукач, ані сім'я Гонгадзе. Пукач на суді натякав, що мотиви для вбивства Гонгадзе могли бути у другого президента України Леоніда Кучми і на той момент глави Адміністрації президента Володимира Литвина.

Олексій Пукач був головою департаменту зовнішнього спостереження МВС. У 2000 році, як встановило слідство, генерал особисто керував групою співробітників міліції, які викрали і вбили Гонгадзе. Слідство вважає, що Пукач особисто задушив журналіста. У 2013 році Пукач був засуджений до довічного відбування покарання.