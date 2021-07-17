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Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області: пілот і його помічник загинули

17 липня 2021, 11:17

Під час польоту на борту вертольота знаходилися дві людини – пілот і його помічник. В результаті катастрофи вони загинули.

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Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області / ДСНС

У Миколаївській області вранці в суботу, 17 липня, розбився вертоліт Мі-2. В результаті авіакатастрофи загинули дві людини - пілот і його помічник.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 17 липня о 5:46 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу вертольота приватного агропідприємства, який потрапив в авіакатастрофу і впав на поле біля села Зайве.

Під час польоту на борту вертольота знаходилися дві людини – пілот і його помічник. В результаті катастрофи вони загинули.

Зараз співробітники ДСНС в Миколаївській області і працівники поліції намагаються встановити всі обставини аварії Мі-2.

Про причини надзвичайної події поки не повідомляється.

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Вертоліт загорівся і впав у поле в Миколаївській області / ДСНС

Раніше в курортному селищі Грибівка Одеської області пілот вертольота зніс туристичний кемпінг, розташований на пляжі, і ледь не покалічив туристів.

Як повідомила свідок посадки, вона з сім'єю розклала на пляжі намет і в цей момент на гору почав сідати вертоліт.

авіакатастрофа новини Миколаєва
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