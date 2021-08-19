Вірять у Бога і не сприймають ЛГБТ-спільноти: соціологи з'ясували головні цінності українців

Цінності населення країни різні залежно від віку / Фото Flickr Міністерства оборони України

До 30-річчя Незалежності України соціологічна група Рейтинг провела перше масштабне соціологічне дослідження, в якому були задіяні 20 тисяч респондентів. Результати дослідження опубліковані на сайті групи.

Соціологи вивчили особливості мислення і стилю життя нового покоління українців, їх цінностей, мотивації, ставлення до самих себе і України.

Близько половини українців відчувають негативне почуття, коли мова заходить про ЛГБТ-спільноту - 48%. Крім цього, подібна тенденція проглядається щодо українців до чайлдфрі - 42%, а ось атеїстів не сприймають 28%.

Зокрема, соціологи намагалися з'ясувати рівень толерантності українськогоз населення. І як не дивно лідерами в ньому виявилися молоді люди.

Наприклад, третина молодих жінок у віці 16-24 років відноситься до ЛГБТ і чайлдфрі позитивно, а ось кількість чоловіків того ж віку втричі менша.

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Соціологи виявили, що рівень толерантності знижується з віком і свого мінімального "піку" він досягає після 61 року. У цьому віці 65% негативно ставляться до ЛГБТ і 66% - до чайлдфрі.

Стосовно територіальності, то найбільш толерантним виявився Київ. Схід і Захід показали себе більш консервативними. Хоча варто врахувати, що на Заході люди менш толерантні до атеїстів, а на Донбасі - до ЛГБТ-спільноти.

Також стало відомо, що електорат Юрія Бойка і Євгена Мураєва більше всіх не сприймає прозахідні цінності, а ось виборці президентів Володимира Зеленського і Петра Порошенка в цьому плані нейтральні.

В цілому, 60% населення вірять в Бога і його існування. Причому ця віра зростає разом з віком, досягаючи піку після 50 років.

А от мріють українці про подорожі, кар'єру та власну справу.

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Нагадаємо, соціологічна служба Центру Разумкова провела соціологічне дослідження "Оцінка особистісних якостей і діяльності Володимира Зеленського на посаді президента України". 48% українців негативно ставляться до балотування Зеленського на другий термін майже половина опитаних громадян України - 48% - негативно поставиться, якщо президент України Володимир Зеленський оголосить рішення про балотування на другий термін.