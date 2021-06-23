У Слов'янську пенсіонер на авто збив немовля і втік

у Слов'янську пенсіонер на авто збив немовля в колясці / УНІАН

У Слов'янську (Донецька область) на нерегульованому пішохідному переході водій збив коляску з чотиримісячним немовлям. Про це повідомляє ТСН з посиланням на матір хлопчика-Софію Миколенко.

"Я наблизилася до пішохідного переходу. Перше авто не пропустило нас і на швидкості проїхало повз, водій другого трохи пригальмував, і я рушила, а потім різко рвонув з місця і я відскочила і намагалася потягнути назад коляску, але трохи не встигла. У цей момент він поїхав і зачепив її. Люлька коляски відірвалася і полетіла на тротуар. Там вона перекинулася і дитина вилетіла на землю", - розповіла вона.

Як розповідає Софія, ДТП сталася 17 червня на вулиці Ярослава Мудрого. Вона з дитиною в колясці намагалися перейти дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

За словами жінки, водій навіть не зупинився і поїхав далі, а вона підбігла до дитини, яка після падіння ледь дихала.

"Я хапаю дитину на руки і щосили біжу в дитячу лікарню, яка розташовується поруч, я — медсестра цієї лікарні. Там відразу лечу в реанімацію і віддаю туди дитину. Швидку Я не викликала, а в поліцію зателефонувала вже перебуваючи в лікарні", — розповідає Софія.

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За даними медиків, чотиримісячний Міша був у вкрай важкому стані-у нього діагностували перелом обох тім'яних і потиличної кісток, забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив.

Софія каже, що 73-річного водія, який збив коляску, наздогнав інший водій і змусив його повернутися. Правоохоронці опитали свідків та відкрили кримінальне провадження.

Потерпілий / ТСН

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