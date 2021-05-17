Весняне загострення: Кива порівняв себе зі Скоропадським і пригрозив раднику Авакова

Ілля Кива заявив про те, що не любить галичан і не довіряє їм.
Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав трутнем радника глави МВС Володимира Мартиненка, який ініціював повторний захист його дисертації.
Мартиненко у своєму Facebook заявив, що додаткова експертиза роботи Киви може відбудуться в іншому виші і засумнівався, що за її підсумками нардеп зможе стати кандидатом наук.
"Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться завжди тобі допомагати", - написав Кива в коментарях в Facebook.
Крім того, у своєму Telegram-каналі Кива раптово порівняв себе в гетьманом Павлом Скоропадським.
"Я, як і Скоропадський, не люблю цих галичан, не довіряю їм... Великороси і наші українці створили спільними зусиллями російську науку, російську літературу, музику і мистецтво, і відмовлятися від цього свого високого і хорошого для того, щоб взяти те убозтво, яке нам, українцям, так люб'язно пропонують Галичани, просто смішно і немислимо", – написав Кива.
Він процитував гетьмана Павла Скоропадського, який говорив ,що "Вузьке українство – виключно продукт, привезений нам з Галичини, культуру якою цілком пересаджувати нам не має ніякого сенсу: ніяких даних на успіх немає і це є просто злочином, так як там, власне, і культури немає...".
За словами Киви, не можна дорікнути Тарасу Шевченку, що він не любив Україну, але якщо він жив сьогодні, то напевно не відмовився б від російської культури. Але водночас працював би над розвитком своєї власної, української, якби умови давали б йому можливість це робити.
"Наскільки я вважаю за необхідне, щоб діти вдома і в школі говорили тією ж самою мовою, якою мати їх вчила, знали б детально історію своєї України, її географію, наскільки я вважаю за необхідне, щоб українці працювали над створенням своєї власної культури, настільки ж я вважаю безглуздим і згубним для України відірватися від Росії, особливо в культурному відношенні", – додав Кива.
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Скандал з дисертацією Киви:
- 26 квітня народний депутат від опозиційної платформи-за життя Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
- Під час захисту дисертації Кива осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Кива відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
- У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Кива став кандидатом наук.
- Журналісти Bihus.Info вивчили дисертацію Киви і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
- Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Киви можуть направити на повторне рецензування.