Весняне загострення: Кива порівняв себе зі Скоропадським і пригрозив раднику Авакова

Ілля Кива / УНІАН

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав трутнем радника глави МВС Володимира Мартиненка, який ініціював повторний захист його дисертації.

Мартиненко у своєму Facebook заявив, що додаткова експертиза роботи Киви може відбудуться в іншому виші і засумнівався, що за її підсумками нардеп зможе стати кандидатом наук.

"Раніше я тебе не помічав, таких трутнів під МВС багато лазить, а тепер мені доведеться завжди тобі допомагати", - написав Кива в коментарях в Facebook.

Крім того, у своєму Telegram-каналі Кива раптово порівняв себе в гетьманом Павлом Скоропадським.

"Я, як і Скоропадський, не люблю цих галичан, не довіряю їм... Великороси і наші українці створили спільними зусиллями російську науку, російську літературу, музику і мистецтво, і відмовлятися від цього свого високого і хорошого для того, щоб взяти те убозтво, яке нам, українцям, так люб'язно пропонують Галичани, просто смішно і немислимо", – написав Кива.

Він процитував гетьмана Павла Скоропадського, який говорив ,що "Вузьке українство – виключно продукт, привезений нам з Галичини, культуру якою цілком пересаджувати нам не має ніякого сенсу: ніяких даних на успіх немає і це є просто злочином, так як там, власне, і культури немає...".

За словами Киви, не можна дорікнути Тарасу Шевченку, що він не любив Україну, але якщо він жив сьогодні, то напевно не відмовився б від російської культури. Але водночас працював би над розвитком своєї власної, української, якби умови давали б йому можливість це робити.

"Наскільки я вважаю за необхідне, щоб діти вдома і в школі говорили тією ж самою мовою, якою мати їх вчила, знали б детально історію своєї України, її географію, наскільки я вважаю за необхідне, щоб українці працювали над створенням своєї власної культури, настільки ж я вважаю безглуздим і згубним для України відірватися від Росії, особливо в культурному відношенні", – додав Кива.

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Скандал з дисертацією Киви: