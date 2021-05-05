Ветерана АТО, який брав участь у безладах під ОП, позбавлено ордена

Владислав Гранецький-Стафійчук оштрафований, у нього вирішили відібрати орден Богдана Хмельницького III ступеня / Скріншот

Ветеран антитерористичної операції на Донбасі Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд) незаконно зберігав у себе державну нагороду – орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Вінницький міськсуд визнав ветерана АТО винним за ч. 1 ст. 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – це незаконні дії щодо держнагород, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Стало відомо, що орден Богдана Хмельницького III ступеня Гранецькому-Стафійчуку не присуджували.

За порушення закону Влада Сорда покарали штрафом у сумі 1 275 гривень. Також з ветерана АТО вирішили стягнути судновий збір у сумі 454 гривні. Орден Богдана Хмельницького вирішили конфіскувати.

Владислав Гранецький-Стафійчук опинився у центрі уваги після того, як був затриманий за участь у заворушеннях у Києві під Офісом президента Володимира Зеленського на вул. Банковій, які сталися 20 березня.

Гранецького-Стафійчука звинуватили у хуліганстві. ЗМІ дізналися, що у нього є орден Богдана Хмельницького. Сам Влад Сорд стверджував, що отримав нагороду після того, як був травмований під час бойових дій.

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