Ветерана АТО, який хотів підірвати Кабмін, заарештували

Чоловіка, який хотів підірвати Кабмін, заарештували

У п'ятницю, 6 серпня, Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який погрожував підірвати Кабмін. Його заарештували.

Чоловіка з гранатою заарештували на 60 діб.

Раніше прокуратура оголосила підозру чоловікові. Його дії кваліфіковані за ст.341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

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Нагадаємо, вранці в середу, 4 серпня, близько 10:00 за київським часом, до будівлі Кабміну увірвався з гранатою чоловік.

Пізніше з'ясувалося, що він - сапер і ветеран добровольчого батальйону "Айдар". Ніс службу в АТО в районі Щастя Луганської області.

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Також відомо, що в минулому Володимир Прохнич був нагороджений тодішнім президентом країни Петром Порошенком орденом "За мужність" третього ступеня.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ показало відео спецоперації із затримання військового, який захопив Кабмін і погрожував підірвати в будівлі бойову гранату.

Кадри зняті камерою одного зі співробітників спецпідрозділу поліції.