Ветеринар із зеленкою: спливли нові факти про студента, який напав на Порошенка

Ілля Пустовгар / Facebook І. Пустовгара

З'явилася нова інформація про молоду людину, яка з зеленкою атакувала колишнього президента Петра Порошенко у Києві 24 серпня після Маршу захисників.

Батько затриманого Іллі Пустовгара Петро телефоном сказав виданню Центр, що не розуміє, чому його син вчинив такий вчинок.

За його словами, син був аполітичним, а після скандального вчинку сина йому довелося спілкуватися з СБУ.

"Мій син взагалі був аполітичним. Для мене це був не те, що шок, я зараз в стані афекту. Я вже дав свідчення в СБУ. Сказав свої думки і припущення. Більше не буду нічого коментувати", - сказав Петро Пустовгар.

/ t.me/centrTV

У свою чергу сусід Пустовгара розповів, що Ілля проживає разом з батьком Петром і навчається у ветеринарному технікумі. Що саме спонукало Пустовгара на такий вчинок, сусід теж не розуміє.

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/ t.me/centrTV

"У кожного в голові свої таргани, але він нормальною дитиною ріс, без мамки, батько сам його виростив. Чого його перемкнуло - не знаю", — заявив сусід Пустовгара.

/ t.me/centrTV

Також він уточнив, що батько Іллі Петро ходив до церкви Аделаджі.

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Атака з зеленкою на Порошенка

Нагадаємо, колишнього президента Пера Порошенка облили зеленкою у центрі Києва після Маршу захисників у вівторок, 24 серпня.

Пізніше стало відомо про те, що поліція затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою В Петра Порошенка.

У мережі з'явилося відео, як його ведуть правоохоронці.

Порошенко звинуватив Зеленського в цькуванні

Після скоєного на нього нападу екс-президент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського.

"Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, Я розумію-страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", - сказав Порошенко, виступаючи перед прихильниками.