"Видно пальчики на ніжках": у Харкові знайшли в кущах викинутий людський ембріон

Людський ембріон знайшли на вулиці Харкова / pixabay

У Харкові посеред вулиці перехожі натрапили на моторошну знахідку. У кущах біля узбіччя на вулиці Слов'янська навпроти фонтану Південної залізниці виявили ембріон дитини.

Як повідомили у Telegram-каналі ТРУХА, на цьому місці помітили жінку приблизно років 40-45, яка поводилася дивно.

"Вона нібито зробила собі аборт. Також поблизу з місцем, де знайшли зародок, виявили вату зі слідами крові і ампулу від лідокаїну", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Нацполіції області, жінку у якої стався викидень, або вона таким чином позбулася небажаної вагітності, не шукали.

"Термін вагітності невеликий, а поняття викидень під злочин не підпадає", - повідомили в поліції Харківської області, передає ТСН.

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"Я припускаю, що вона народила на вулиці, там повноцінна дитина, видно розмір і пальчики на ніжках, народила мертвого, злякалася і в шоковому стані втекла звідти", "Це ненормально викидати ембріон на вулицю...",- пишуть здивовані користувачі Мережі.

Як раніше повідомляли, в Івано-Франківську на смітнику випадкові перехожі знайшли новонародженого хлопчика. Всю ніч за його життя боролися лікарі. Адже немовля було переохолоджене і в дуже важкому стані. А після пологів, як з'ясувалося, пройшло якихось 2 години.