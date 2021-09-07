"Винна українська розвідка": у Криму ФСБ заарештувало татар за підозрою в теракті на газопроводі

У Криму ФСБ заарештувало татар за підозрою в теракті на газопроводі / скріншот з відео

ФСБ РФ звинуватила українську розвідку в організації вибуху на газопроводі в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє державне російське агентство ТАСС.

Російські спецслужбісти стверджують-мовляв, виконавці готувалися до диверсії в Херсоні. І звідти нібито привезли вибуховий пристрій.

Більше того, силовики переконують, що українська розвідка обіцяла виконавцям близько 2 тисяч доларів США. 3 - 4 вересня були проведені обшуки в будинках кримських татар. У різних районах Криму вони затримали кількох людей-двоюрідних братів Азіза Ахтемова і Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова, Ельдара Одаманова, а також першого заступника керівника Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

У ФСБ заявляють, що 23 серпня, в день саміту Кримської платформи в Києві, сталося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне.

Заступник Міністра закордонних справ Еміне Джапарова вже заявила, що її джерела в захопленому Криму повідомили про тортури затриманих кримських татар. До них застосовують незаконні методи слідства, а також психологічний і фізичний тиск.

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Нагадаємо, раніше, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті, коментуючи обшуки у кримських татар на окупованому півострові, різко розкритикував дії російських силовиків і закликав до негайного звільнення затриманих.

"РФ знову допускає кричуще порушення прав людини в окупованому Криму. Сьогодні вранці в будинках кримських татар пройшли обшуки і затримання. Ці неприпустимі переслідування повинні бути негайно припинені, а люди-звільнені. Світова спільнота повинна належним чином відреагувати на порушення", - написав гарант української Конституції.